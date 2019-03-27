الشهر المقبل.. مصر للطيران تبدأ أولى رحلاتها إلى العاصمة الرواندية كيجالي

كتب أحمد حمادة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، وعضو تحالف ستار عن بدء رحلاتها الجوية الي مدينة كيجالي عاصمة رواندا اعتبارا من 27 أبريل 2019، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي تسلطه مصر للطيران على التوسع بشبكة خطوطها في القارة السمراء كجزء من الاستراتيجية العامة لقطاع الطيران المدني تحت قيادة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني استمرارًا لخطط التوسع في شبكة خطوطها.

وفي هذا السياق، قال الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: إن مصر للطيران قد وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى الدول الصاعدة في أفريقيا مثل رواندا التي تُعد واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا وواحدة من أهم الوجهات السياحية في القارة السمراء."

ومن جانبه أكد الطيار أشرف الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن "الشركة قد قررت تشغيل رحلتين أسبوعيا أيام الخميس والسبت بالربط مع عنتيبي بأحدث الطرازات بأسطول مصر للطيران والتي توفر شاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على حد سواء."