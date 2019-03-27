video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يصدر تعديلات قانون "تحسين وصيانة الأراضى الزراعية"

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:41 م
السيسى يصدر تعديلات قانون "تحسين وصيانة الأراضى الزراعية" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
إضافة تعليق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 14 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.

ويهدف القانون إلى إضافة منظومة تطوير الرى الحقلى باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضى الزراعية مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائى.

كما يسعى إلى معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية، فى ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب مياه الأراضى وتباين درجات الملوحة مما يسهم بصورة مباشرة فى انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% فى معظم أراضى الجمهورية.

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجريدة الرسمية تنشر موافقة السيسى على تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

نشأت الديهى عن استقبال السيسى لـ ابن زايد: مصر والإمارات يسيران على نفس الطريق

السيسى

الجريدة الرسمية

قرار جمهوري

الاراضي الزراعية




لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري"

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة