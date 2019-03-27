السيسى يصدر تعديلات قانون "تحسين وصيانة الأراضى الزراعية"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 14 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة1976 في شأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.ويهدف القانون إلى إضافة منظومة تطوير الرى الحقلى باعتبارها أحد أوجه تحسين الأراضى الزراعية مع اتخاذ صفة الإجبار للمحافظة على المقنن المائى.كما يسعى إلى معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية، فى ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب مياه الأراضى وتباين درجات الملوحة مما يسهم بصورة مباشرة فى انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل إلى نحو 50% فى معظم أراضى الجمهورية.