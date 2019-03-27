الرقابة النووية بالإمارات تقترب من إصدار ترخيص محطة "براكة"

أبوظبى (رويترز)

قال مسؤول كبير اليوم الأربعاء، إن هيئة الرقابة النووية بالإمارات "فى المراحل الأخيرة لعملية إصدار" الترخيص لمشغل محطة براكة النووية فى البلاد دون تحديد جدول زمني.

كان كريستر فيكتورسون المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية فى الإمارات، يتحدث خلال مؤتمر صحفى فى أبوظبي.

تُشيد المحطة شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، لكن مشاكل تتعلق بتدريب عدد كاف من العاملين المحليين أرجأت مرارا بدء تشغيل أول مفاعل فى المحطة، ومن المقرر أن تبدأ براكة، وهى أكبر محطة نووية قيد الإنشاء فى العالم، العمل بين نهاية 2019 وأوائل 2020.