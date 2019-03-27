الحكومة: مد مهلة تحصيل الأقساط لمشترى أراضى التنمية الزراعية لـ ديسمبر المقبل

كتبت ــ هند مختار

استعرض مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، طلب وزارة الزراعة قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحصيل الأقساط على المُتعاملين مع الهيئة الذين قاموا بشراء أراضي الهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع بأسلوب السداد المنصوص عليه بأسس وقواعد التصرف المنظمة للعمل بالهيئة، أياً كان عدد هذه الأقساط، على أن تكون الأقساط مُحملة بالفوائد وغرامات التأخير المستحقة، حفاظاً على أموال الدولة؛ نظراً لاستحقاق أكثر من قسطين للهيئة على أغلب المساحات التي تمّ التصرف فيها، وتوقف الهيئة عن التحصيل من كل مُشترٍ تأخر عن سداد قسطين متتالين، استناداً إلى فسخ العقد تلقائيا؛ إعمالاً للمادتين 20 و 41 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في هذا الشأن، وبعد أن تمّ منح المشترين مُهلة استجابة لالتماسات العديد منهم حتى 31 ديسمبر 2018؛ لسداد الأقساط المتأخرة عليهم.

وتمت الموافقة على مد المهلة حتى 31/12/2019، مع قيام هيئة التنمية الزراعية بعرض موقف جدية أعمال الزراعة بحد أقصى شهرين.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 فداناً، والكائنة بشارع الياسمين غرب محور محمد علي فهمي بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة بنظام حق الانتفاع دون مقابل، لصالح الهيئة القومية للأنفاق؛ وذلك لإقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو الأنفاق بنظام نقل الأصول.