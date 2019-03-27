وأوضح الجيش - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن وحدة الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السابعة أسقطت الطائرة الحوثية أثناء محاولتها رصد مواقع وتحركات الجيش الوطني في مديرية نهم.

وكانت وحدات الدفاع الجوي في المنطقة السابعة تمكنت من إسقاط طائرتين في وقت سابق خلال الشهر الجاري إحداهما في حريب نهم شرقي المديرية، فيما الثانية بمحيط جبل القتب.