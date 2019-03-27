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"التعليم": 560 ألف طالب شاركوا بمنصة التدريب على امتحانات الجغرافيا حتى الآن

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:08 م
"التعليم": 560 ألف طالب شاركوا بمنصة التدريب على امتحانات الجغرافيا حتى الآن طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن عدد الطلاب الذين شاركوا فى محاكاة الاختبار الإلكترونى على منصة التعليم عبر التابلت حتى الآن بلغو نحو 560 ألف طالب فى اليوم الرابع لتجربة الإجابة على الأسئلة فى مادة الجغرافيا، استكمل منهم نحو 290 ألف طالب الإجابة على الأسئلة.

 

وأضافت الوزارة، أن هذا يشير إلى النجاح فى معالجة المشكلات التقنية التى ظهرت على السيستم الإلكترونى خلال تجربة الامتحان التدريبى لطلبة الصف الأول الثانوى فى أقل من ٣٦ ساعة.

 

وأوضحت أن المسئولين يعملون مع الجهات المعنية على معالجة أوجه القصور التى قد تظهر على السيستم من أجل الوصول إلى نظام إلكترونى يعمل بنسبة كفاءة لا تقل عن 100%.

 

وأشارت إلى أن التجربة التى تمت خلال الأسبوع الجارى كان الهدف منها تجربة وسيلة إلكترونية لإجراء الامتحانات والعمل بعد ذلك على معالجة كل الثغرات التى لم تكن لتظهر بدون إجراء هذه التجارب العملية.


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