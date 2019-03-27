"التعليم" تكرم الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية للعام الدراسى الحالى

كرم الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات، وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، الطلاب الفائزين فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، وذلك بالمقر الرئيسى لاتحاد الطلاب بالعجوزة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام ورعاية الطلاب الموهوبين لتشجيعهم على التفوق العلمى.

حضر التكريم المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين، ومحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ومديرى التعليم العام، وموجهى عموم اتحاد طلاب المديريات الفائزة، وعدد من قيادات التعليم بالوزارة.

ونقل أكرم حسن، فى كلمته، شكر وتقدير الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام، لكل من ساهم فى إنجاح هذه المسابقة والقائمين على تنفيذها، مشيرا إلى أن المسابقة تحمل أبعاد تربوية كثيرة وأهداف استراتيجية للتعليم وإعداد جيل يستطيع المنافسة عالميًا من خلال تدريب أبنائنا على التنافس وخلق دوافع التقدم وتحسين الأداء والانجاز، وإظهار قيمة الكتاب المدرسى كمادة مرجعية لهم واكتساب المعلومات والخبرات المتبادلة.

وأشار حسن إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع الطلاب على التفوق العلمى، وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية، وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

وقال أحمد موسى، إن المسابقة أقيمت بالتعاون بين اتحاد الطلاب والإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، حيث تم إجرائها بهدف تشجيع الطلاب على التفوق العلمى وتنمية روح الولاء والانتماء والتنافس والإبداع بينهم.

وأضاف أن الاتحاد العام يبعث رسالة شكر وتقدير لكل أم وأب ومعلم ومعلمة ساهم فى تربية أبناؤه للوصول لهذه المسابقة حيث فاز الجميع على المستوى الإنسانى بتبادل الخبرات واكتساب قيم السلوك الطيب والتنافس الشريف للوصول لهذا المستوى المتميز فى المسابقة متمنيًا للطلاب دوام النجاح والترقى.

وجاء فى المركز الأول مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واحتلت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية المركز الثانى، وجاء بالمركز الثالث مديرية أسيوط التعليمية، يليها مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالمركز الرابع، بينما جاء بالمركز الخامس والأخير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.