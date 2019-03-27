التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء كافة الاستعدادات التى تسبق امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتى تنطلق الأسبوع المقبل، حيث تم وضع أسئلة الامتحانات وتوصيلها إلى مقراتها فى الأماكن التى تعقد فيها امتحانات تمهيدا لوصولها إلى لجان السير فى موعدها المحدد لها.

وصرح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج والتى سيتم عقدها فى 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألفًا و941 طالبًا.

وأضاف حجازى، أن امتحانات الدور الأول للمصريين فى الخارج ستكون الأسبوع المقبل، على أن تكون امتحانات الدور الثانى بداية من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات المصريين بالخارج تتم طبقًا للجداول التى أصدرتها الإدارة العامة للامتحانات، مع الأخذ فى الاعتبار مواعيد الامتحانات من حيث اليوم والزمن والمدة، ولا يجوز للسفارات والقنصليات إجراء أى تعديل بهذه الجداول.