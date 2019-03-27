التأديبية تجازى مسئول بالإسكان لانقطاعه عن العمل وحصوله على مبالغ بدون وجه حق

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الإسكان والمرافق بالفيوم باللوم، وغرمت مدير عام الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر السابق بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره، لخروجهما على واجبات العمل الوظيفى، وسلكا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام من خلال انقطاع الأول عن العمل، وإهمال الثانى فى الإشراف عليه.

وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن المحال الأول بصفته مدير إدارة أعمال مدن المنطقة الشمالية بالبحر الأحمر، انقطع عن العمل لمدة 210 أيام، ولم ينفذ خطوط السير الصادرة له من جهة عمله للمرور على المواقع الجارى تنفيذ أعمال خرسانية وإنشاءات تابعة للمديرية بها.

وأضافت الحيثيات، بأنه فضلًا عن انقطاعه عن متابعة مواقع سيره، حصل على مبالغ مالية بدون وجه حق، كما انقطع عن المديرية بدون عذر، وبالمخالفة للقانون، وقدم كشوفا وهمية تثبت حضوره إلى مدينة رأس غارب بخلاف الحقيقة ، وذلك من أجل التستر على واقعة انقطاعه عن العمل.

وتبين من أقوال المفتش المالى والإدارى بديوان عام محافظة البحر الأحمر، من مطالعة دفاتر الزيارة الخاصة بالمواقع التى يشرف عليها تبين عدم التوقيع وتبين توقيعه بمناطق أخرى ليست خط سيره.

وثبت للمحكمة، بأن المتهم الثانى أهمل الإشراف على المحال الأول، مما أدى لانقطاعه عن العمل، وترتب عليه ضياع حق من حقوق الدولة، كما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له بدون وجه حق، من خلال اعتماد كشوف الحضور للمحال الأول بما يفيد حضوره وهو ما يخالف الحقيقة والواقع، لذا رأت المحكمة أنهما خرجا على مقتضى العمل الوظيفى ويستوجب عقابهما تأديبيًا.