التأديبية العليا تلغى قرار رئيس جامعة القاهرة بإيقاف رئيس قسم البلاغة

كتب أحمد عبد الهادى

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعودة الأستاذ الدكتور عادل محمد عوض رئيساً لقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وبقبول الطعن المقام من محمد حامد سالم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة المطعون فيه رقم 454 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كان قد أقام محمد حامد سالم المحامى بصفته وكيلًا عن الدكتور عادل عوض عبد المجيد، أستاذ بقسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، طعنًا أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، طالب فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 454 لسنة 2017 الصادر بإيقافه عن العمل كرئيس لقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وعودته رئيسًا للقسم،واختصمت الدعوى كل من وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن الطاعن تم تعيينه رئيسًا لمجلس قسم البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة اعتبارًا من 2572016 لمدة ثلاث سنوات وبتاريخ 30 مارس، فوجىء الطاعن بصدور قرار رئيس جامعة القاهرة رقم 454 لسنة 2017 بشأن إيقافه، وتعيين الدكتور، أحمد إبراهيم درويش قائمًا بأعمال رئاسة القسم والثابت به.

وأضافت الدعوى أن هذا القرار صدر مجحفًا بحقوق الطاعن ومخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب عدم المشروعية لإنتفاء وإنعدام سبب القرار المطعون فيه وبعدم مشروعية الشكل والإجراءات التي أدت إلى إصداره وبعيب إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها.

وقال محمد حامد سالم المحامى، إن المحكمة بعد جلسات مطولة وسماعها المرافعات واستكمال المستندات المطلوبه اصدرت الحكم منذ قليل لصالح الدكتور عادل عوض رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي وألغت قرار رئيس جامعة القاهرة وقضت بعودته لعمله من جديد.