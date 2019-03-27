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البترول: ننفذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز فى المدن الأردنية

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:31 ص
البترول: ننفذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز فى المدن الأردنية طارق الملا وزير البترول
مروة الغول
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن شركات قطاع البترول المصرى تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعى في المدن الأردنية في إطار التكامل بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعى ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا المجال.
 
وأوضح فى بيان له، أن شركة فجر الأردنية المصرية التي تمتلكها بالكامل شركة فجر المصرية تعد من أبرز صور التعاون العربى والإقليمى في مجال الغاز الطبيعى حيث تم انشاءها عام 2003 لتنفيذ وتشغيل شبكة وتسهيلات الغاز الطبيعى بالأردن بنظام  BOOT  لتسهم في توفير فرص واعدة لشركات البترول والغاز المصرية في الأردن، حيث ساهمت شركات إنبى وبتروجت وجاسكو وغاز مصر لتنفيذ وتشغيل وصيانة خط الغاز وتسهيلاته بطول 450 كيلو متر بالإضافة إلى تنفيذ توسعات شبكة الغاز الطبيعى لتغذية محطات الكهرباء والصناعات المختلفة بالأردن .
 
وجاء ذلك خلال رئاسة المهندس طارق الملا لاجتماع الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعى لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2018 بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.

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طارق الملا

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