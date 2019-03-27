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الأربعاء، 27 مارس 2019 12:57 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:16 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأربعاء، 30 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وشنت حملة اعتقالات وتفتيش واسعة، اعتقلت خلالها 10 فلسطينين.. و7 فلسطينين من ضاحية الزراعة الواقعة ما بين مخيم الجلزون وقرية دورا القرع شمال رام الله.

وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينين من مخيم الدهيشة جنوبا بعد أن انتشر الجنود بأعداد كبيرة فى أزقة وشوارع المخيم واعتلى القناصة أسطح المنازل وسط اطلاق الرصاص.

وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر قسم محمد جبارين، وسلطان مؤيد العامر، بعد أن داهمت منزليهما فى المخيم.. وفى القدس، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات فى أنحاء مختلفة من مدينة القدس المحتلة، طالت 8 فلسطينين بذريعة تنفيذهما عملية دهس فى منطقة باب الخليل من أبواب القدس القديمة .

كما أغلقت شرطة الاحتلال، اليوم، محيط "باب العامود" (أشهر أبواب القدس القديمة)، واستنفرت قواتها أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة سوق القطانين، ومنعت المواطنين الاقتراب من المنطقة.

وكان الاحتلال قد أغلق - أمس - شارع السلطان سليمان الواصل بين بابى العامود والساهرة من أبواب القدس القديمة، فضلا عن اغلاق حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ما أثار غضبا واستهجانا واسعا من قبل المواطنين والطلبة، لان هذه الاغلاقات انعكست سلبا على حرية تنقلهم.

وفى طوباس، تسببت قوات الاحتلال بإحراق غرفة منزلية لأحد المواطنين فى مدينة طوباس؛ بعد القائها قنبلة غاز داخلها.. كما اقتحم مدينة طوباس، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع.

 

 


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