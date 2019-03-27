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الأربعاء، 27 مارس 2019 01:23 م
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اعرف تفاصيل نتائج قرعة الحج السياحى لموسم 2019 فى مصر

الأربعاء، 27 مارس 2019 11:43 ص
اعرف تفاصيل نتائج قرعة الحج السياحى لموسم 2019 فى مصر الحج _ أرشيفة
كتبت آمال رسلان
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أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن قرعة الحج السياحى ستجرى اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، وهو موعدها المقرر ضمن ضوابط الحج السياحى للعام 1440 التى أقرتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

 

وأوضح شيحة، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن القرعة للحج السياحى ستتم كما هو معتاد كل عام لاختيار نحو 36 ألف مواطن من بين المتقدمين لأداء الحج هذا العام، فى اجتماع معلن بحضور الصحافة ووسائل الإعلام، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة مجدى شلبى، بالإضافة إلى بقية أعضاء اللجنة العليا وممثل غرفة شركات السياحة.

 

 

 

 


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