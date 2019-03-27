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استطلاع: الديمقراطيون فى أمريكا أصبحوا أكثر دعما للقضية الفلسطينية

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:03 ص
استطلاع: الديمقراطيون فى أمريكا أصبحوا أكثر دعما للقضية الفلسطينية علم فلسطين
كتبت: إنجى مجدى
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قالت مجلة نيوزويك، الأمريكية، إن استطلاع رأى أظهر أن الديمقراطيين أصبحوا أكثر دعما للقضية الفلسطينية خلال العامين الماضيين.

 

وأوضحت المجلة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأربعاء، أن نتائج الاستطلاع الذى أجرته جامعة كوينبياك، لبحث دعم الفلسطينيين والإسرائيليين بين أصحاب التوجهات الحزبية فى الولايات المتحدة، أظهر أن نحو نصف المشاركين فى الاستطلاع لم يقرروا بعد موقفهم من الصراع الأطول فى الشرق الأوسط.

 

وكشف الاستطلاع أن الديمقراطيين منقسمين بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إذ أعرب 27% عن تعاطفهم لإسرائيل مقابل 26% للفلسطينيين، بينما لم يقرر 46% توجههم. وبشكل عام لا تزال الولايات المتحدة داعمة للإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين بنسبة 47 إلى 16% ومع ذلك فأن هذه النسبة تمثل تراجعا عما كان فى 2017 حيث كانت النسبة تبلغ 54 مقابل 14%.

 

وأثارت سياسات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تجاه القضية الفلسطينية انتقادات عالمية واسعة وغضب عربى منذ أن أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فى ديسمبر 2018.


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اسرائيل

دونالد ترامب

القضية الفلسطينية




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