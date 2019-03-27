استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

رام الله أ ش أ

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد شاب متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى، فى مخيم الدهيشة وقعت فجر اليوم.

وأضافت المصادر أن الشاب الذى استشهد هو ساجد عبد الحكيم حلمى مزهر (21 عاما) بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليه وهو بلباس الإسعاف يحاول إنقاذ الجرحى الذين أصيبوا فى المواجهات.

وكانت مواجهات وقعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال اثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت؛ ما أدى إلى إصابة 4 شباب بأعيرة نارية.

وقال مصدر طبى بجمعية الهلال الأحمر فى بيت لحم إن عدد الإصابات بالرصاص الحى بلغت 4 إصابات، واحدة لفتى فى البطن وأدخل مباشرة لإجراء عملية فى مستشفى الجمعية العربية ببيت جالا، كما أصيب آخر فى الكتف، والثالث فى الفخذ، والرابع فى اليد.

وأشار شهود عيان، إلى أن جنود الاحتلال انتشروا بأعداد كبيرة فى ازقة وشوارع المخيم واعتلى القناصة أسطح المنازل وسط اطلاق الرصاص.