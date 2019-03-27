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استرداد 30 فدان أملاك دولة بطريق البويطى بالمنيا

الأربعاء، 27 مارس 2019 06:45 م
استرداد 30 فدان أملاك دولة بطريق البويطى بالمنيا اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات
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قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، نجحت فى إزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك دولة بطريق البويطى على مساحة 30 فدانا.

وأضاف المحافظ، أن هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على رقعة الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة داخل زمام المحافظة، والتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة.

من جانبه قال إسماعيل الفحام رئيس المركز إن المحافظ وجه بضرورة التصدى بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضى أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها، وإزالة جميع التعديات عليها، خاصة التى لا تزال فى المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة.


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