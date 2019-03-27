ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم البنك الأهلى المتحد

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% رابحا عدد 1.04 نقطة ليصل إلى مستوى 1409.08 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.14% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.57%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.14% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.9%.