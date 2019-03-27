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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 27 مارس 2019 10:23 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14698 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 18828 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 681 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1730 نقطة.
 
 
 
 
 

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