ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14698 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2404 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 18828 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 681 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1730 نقطة.