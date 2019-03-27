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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الأربعاء، 27 مارس 2019 09:50 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.51% رابحا عدد 13.33 نقطة ليصل إلى مستوى 2627.55 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 59 مليون سهم محققة ما قيمته 49.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 825 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفض 3 أسهم، واستقر 8 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.47%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 14.71%، ثم شركة الإثمار القابضة بنسبة 11.26%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة سوق دبى المالى بنسبة 0.41%.
 

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