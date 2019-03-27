الرئيسية أخبار عاجلة اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث قضية الجولان المتحلة الأربعاء، 27 مارس 2019 11:49 م اجتماع طارئ لمجلس الامن لبحث قضية الجولان المتحلة كتب محسن البديوى إضافة تعليق عقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا بناء على طلب من سوريا، لبحث اعتراف الرئيس الأمريكيى دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الوفد يرفض حضور احتفالية السفارة الأمريكية احتجاجا على إعلان الجولان البرلمان التونسى يرفض قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان مجلس الامن سوريا ترامب اسرائيل الجولان س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117 وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري" نقابة المهن التمثيلية تتطهر من الخونة والمرتزقة والمعادين لمصر بإلغاء عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا بشكل رسمي..منصات التواصل الإجتماعي تؤكد :محدش يتكلم باسمنا" وتطالب بمقاطعة أعمالهم في السينما والتلفزيون شاهد.. أبرز 3 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة فى الصيف ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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