إصابة 6 أشخاص باختناق فى اندلاع حريق فى مخلفات قمامة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب 6 أشخاص باختناق إثر اندلاع حريق في مخلفات قمامة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعزبة التيرو بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخمادها فور ورود البلاغ.

وتلقت اللواء مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود إخطار من مأمور قسم محرم بك، يفيد بنشوب حريق في بعض مخلفات القمامة، بدائرة القسم، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة محرم بك، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها، ومسئولي حي وسط وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الحريق نشب في بعض مخلفات القمامة، أمام شارع أحمد عبد العزيز بقنال المحمودية، بعزبة التيرو، منطقة محرم بك، وأسفر الحادث عن العديد من حالات الاختناق جرى إسعافهم.

وأخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارى العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف أثناء الحادث، وتم نقل حالتين مصابتين باختناق إلى مستشفى الأميري الجامعي، بالإضافة إلى إسعاف 4 حالات بجلسات أكسجين داخل سيارات الإسعاف بموقع الحادث وتحسنت حالتهم.