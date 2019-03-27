إصابة 5 أشخاص إثر مشاجرة بالأسلحة النارية و البيضاء فى دار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص إثر مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، بين أصحاب قهوتين في شارع أحمد زكي بمنطقة دار السلام ، بسبب أولوية استخدام الرصيف و حرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، بنشوب مشاجرة بين عائلتين تمتلك كل منهما كافيتريا لبيع المشروبات، مجاورتين لبعضهما، بسبب أولوية افتراش الرصيف والاستحواذ، وعليه تطور الأمر إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، و انتقل رجال المباحث الى المكان و تم ضبط المتهمين و السيطرة على أطراف المشاجرة.