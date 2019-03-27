إصابة عاملين بسلاح أبيض لخلافات الجيرة بالقناطر الخيرية

أصيب عاملان بإصابات متفرقة بالجسد، إثر تعدى عاملين عليهما بسلاح أبيض "مطواة" بسب خلافات علي الجيرة بدائرة مركز القناطر الخيرية، وأحيلا المصابين لمستشفي القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.
وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا من نقطة شرطة مستشفى القناطر الخيرية بوصول كل من:- "هاني.م"31 سنة، عامل، مصاب بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعى بالرقبة من الجهة اليمنى، وتم تحويله لمستشفى قليوب التخصصى، وحجزه للعلاج، و"حسن .م . س" 25 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعى بإصبع الخنصر لليد اليمنى، وتصرح له بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.
وبالانتقال وسؤال المصابين اتهما كل من:- "حسن .ع" 20 سنة، عامل، و"يوسف.ج"19 سنة، عامل بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بسلاح أببض مطواه محدثا إصابتهما، وعللا ذلك بسبب خلافات الجيرة وعلاقة نسب قديمة بينهم، تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية.
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "مطواه"، وتم التحفظ عليها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11491 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ومن جانب آخر، شرع عاطل بقتل صديقه بقالب طوب، مما أصابه بكسر وتفتيت بالجمجة إثر مشاجرة بينهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقي العميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إخطارا بإصابة المدعو" أشرف. ع . ع " 47سنة، حارس جراج ومقيم بلوك 44 مساكن الإسكان الصناعي دائرة القسم، بكسر مفتت بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ، ولا يمكن إستجوابه.. وتم تحويله لمستشفى الساحل التعليمي بالقاهره للعلاج.
وجرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين من تحريات المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شرطة شبرا الخيمة، أن مرتكبي الواقعة المدعو "محمد. ش. ز " وشهرته "سنجر" 31 سنة، عاطل، إثر مشاجرة بينهما قام على إثرها الأخير بالتعدي علي المصاب بالضرب وإحداث إصابته مستخدماً قطعة حجرية قالب طوب وفر هارباً.
وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6569 جنح قسم أول شبرا الخيمة
وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما أشعل عاملين النيران، بسيارة ربة منزل بدائرة مركز طوخ، انتقاما من نجلها لتعرضه لخطيبة أحدهما، تم إخطار الأدلة الجنائية وتولت النيابة التحقيق.
وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بإحدى السيارات بشارع مصرف الحصة دائرة المركز، وتم إخماده بمعرفة الأهالى.
وعلى الفور انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر فضى اللون، ملك المدعوه "ناهد. م . م " 47 سنة، ربة منزل ومقيمة بندر طوخ – دائرة المركز، وأتت النيران على السيارة من الداخل، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح .
وبمعاينة السيارة تبين وجود كسر بالزجاج الأمامي والخلفي، وعثر بجوارها على زجاجة مياه غازية بها آثر لمادة سريعة الاشتعال "بنزين"، بسؤال مالكة السيارة اتهمت كل من:- "م.م"19 عاما، عامل، و"ط.و"21سنة، عامل، وذلك لوجود خلافات سابقة بين الأول ونجلها المدعو "محسن .م . ح" 19 سنة، طالب ومقيم ذات العنوان لاعتقاده بتعرض نجلها لخطيبته.
وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر الأول الاستعانة بالثاني للقيام بذلك.
وتم التحفظ على السيارة، وأخطر قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونه، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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