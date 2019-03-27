إصابة عاملين بسلاح أبيض لخلافات الجيرة بالقناطر الخيرية

وكان قد تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بتلقيه بلاغا من نقطة شرطة مستشفى القناطر الخيرية بوصول كل من:- "هاني.م"31 سنة، عامل، مصاب بجرح نافذ بالصدر وآخر قطعى بالرقبة من الجهة اليمنى، وتم تحويله لمستشفى قليوب التخصصى، وحجزه للعلاج، و"حسن .م . س" 25 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعى بإصبع الخنصر لليد اليمنى، وتصرح له بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم.

وبالانتقال وسؤال المصابين اتهما كل من:- "حسن .ع" 20 سنة، عامل، و"يوسف.ج"19 سنة، عامل بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بسلاح أببض مطواه محدثا إصابتهما، وعللا ذلك بسبب خلافات الجيرة وعلاقة نسب قديمة بينهم، تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "مطواه"، وتم التحفظ عليها، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11491 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.