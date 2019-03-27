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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة خفير بالإكراه فى الساحل

الأربعاء، 27 مارس 2019 07:00 ص
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة سرقة خفير بالإكراه فى الساحل سرقة بالإكراة ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة  الساحل، بإحالة  عاطلان لمحكمة الجنايات  عقب قيامهما بسرقة خفير خاص بأحد المحلات التجارية بالإكراه، والاستيلاء على حافظة نقوده وهاتفه تحت تهديد السلاح النارى.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من المواطن "محمد.ح.م" 25 سنة، خفير بفرع إحدى سلاسل المحلات التجارية، وأفاد بأنه أثناء تواجده بمحل عمله فوجئ بشخصان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قاما بالإستيلاء على هاتفه المحمول وحافظة نقوده بداخلها مبلغ 800 جنيه، ومتعلقاته الشخصية عقب تهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهما وفرا هاربان .

وعلى الفور قامت قوة من مباحث القسم بتتبع خط سير هروب المتهمان، وملاحقتهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما كلاً من  "عبدالله.م.ر" 24 سنة، عاطل، مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس 6 أشهر فى قضية "ضرب"، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16مم وبداخله طلقة من ذات العيار، "بلال.هـ.ع" 19 سنة، عاطل، أثناء إستقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية - قيادة الثانى) والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بسرقته كرهاً عنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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