"أوقاف دمياط": حصر أسماء المتطوعين بأداء خطبة الجمعة وإقامة الشعائر

دمياط - معتز الشربينى

عقد الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية والمفتشين، حيث تم التأكيد على تنظيم ندوات جماعية للإحتفال بليلة الإسراء والمعراج يشرف عليها مدير الإدارة والمفتشين وإمام المسجد، وكذلك التنبية علي أئمة المساجد في خطبة الجمعة القادمة، بالتنوية علي يوم البيئة العالمى وضرورة الحفاظ علي البيئة والمياه.

ووجه عبد الفتاح بحصر جميع المساجد بالإدارة التي تحمل إسم مخالف وتغير هذه الأسماء خلال 15 يومًا، والتشديد على مراقبة جميع المساجد في خطبة الجمعة وإقامة الشعائر وإرسال حصر بأسماء المتطوعين بكل الإدارات.