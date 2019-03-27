"أوقاف أسيوط" تجرى حركة تنقلات بـ 6 إدارات لتنشيط الدعوة

قال الشيخ عاصم محمود قبيصى، وكيل وزارة أوقاف أسيوط، أنه تم اجراء حركة تنقلات بين مديري الإدارات الفرعية وذلك لتنشيط العمل الدعوى وتطوير العمل الإدارى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل أوقاف أسيوط فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه تم تكليف الشيخ يونس خليفة يونس، مديرا لإدارة أوقاف أبو تيج، و تكليف الشيخ محمد عبدالرحيم على حماد، مديرا لإدارة أوقاف صدفا، وتكليف الشيخ صلاح قدرى نصر مديرا لإدارة أوقاف المركز بحرى.

كما شملت الحركة تكليف الشيخ محمود عبدالمعز مرزوق مديرا لإدارة أوقاف المدينة غرب، وتكليف الشيخ رمضان فتحى عطيفى، مديرا لإدارة أوقاف البدارى جنوب، وتكليف الشيخ عادل عمار محمد، مديرا لإدارة أوقاف الغنايم.