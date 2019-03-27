أمريكا تتصدر قائمة أكبر بائعى السلاح فى العالم

استوكهولم (أ ش أ)

حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على مكانتها كأكبر بائع للسلاح فى العالم خلال العام 2018 حيث كان أكثر من نصف صفقات بيع السلاح على مستوى العالم من نصيب مؤسسات أمريكية وذلك وفق تقرير مركز استوكهولم الدولى لأبحاث السلام، ورصد التقرير اجمالى قيمة تعاقدات شراء السلاح حول العالم بنحو 398.2 مليار دولار فى العام الماضى، منها 226.6 مليار دولار مثلت قيمة التعاقدات على شراء السلاح الأمريكى .

وجاءت 42 مؤسسة أمريكية فى صدارة قائمة المؤسسات الأكثر ربحا من بيع السلاح من بين المؤسسات المائة الأكبر على مستوى العالم حيث بلغ نصيب المؤسسات الامريكية من صفقات سوق بيع السلاح العالمى فى العام الماضى 57 فى المائة بارتفاع نسبته 2 فى المائة عن النسبة المسجلة فى العام 2016، و بلغت القيمة الاجمالية لمبيعات المؤسسات الامريكية لإنتاج السلاح نحو 226.6 مليار دولار أمريكى .

وتصدرت مؤسسة لوكهيد مارتن الأمريكية قائمة شركات العالم المائة الكبرى الاكثر ربحية من مبيعات السلاح فى أسواق العالم خلال العام الماضى، وبلغ إجمالى مبيعات لوكهيد مارتن 44 مليار دولار امريكى خلال العام الماضى وهى المبيعات التى لم تدانيها مبيعات اية مؤسسة أخرى تنتج و تبيع السلاح، و ارجع تقرير معهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام السبب فى ذلك الى الاستثمارات الضخمة التى تضخها القوات المسلحة الامريكية فى برامج بحوث و تطوير منظومات الدفاع و القتال الجوى التى تنتجها لوكهيد مارتن و مشتريات الجيش الأمريكى الضخمة من انتاجها الذى تأتى على رأسه المقاتلات الشبح "إف 35" وطائرات النقل الثقيل من طراز سى – 130 هيركيوليز .

ووصف التقرير الولايات المتحدة بأنها البلد الأكثر نهما فى العالم للمزيد من الانتاج التكنولوجى عالى التقنية مدفوعة فى ذلك بالمنافسة الشرسة من جانب روسيا و الصين على صعيد التفوق العسكرى و التسلحى المتطوروبخاصة فى انتاج المقذوفات الصاروخية الخارقة فائقة القدرة "هايبرسونيك" و التى بأمكانها الافلات من منظومات الدفاع الصاروخى التقليدية كالقبة الحديدية و الباتريوت وهو ما اكده اودى فلورانت مدير برنامج بحوث الانفاق الدفاعى فى معهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام .

وجاءت مؤسسة بوينج الأمريكية فى الترتيب الثانى على قائمة المؤسسات المائة الأكبر فى العالم انتاجا و بيعا للسلاح و عزز من مكانتها عقد توريد بقيمة 9ر3 مليار دولار امريكى لبناء طائرتين رئاسيتين جديدتين بناء على طلب البيت الابيض، وفى مناسبات عدة شدد الرئيس الامريكى دونالد ترامب على اهمية المحافظة على التفوق النوعى فى منظومات الانتاج التسلحى الامريكية و العمل على امداد القوات المسلحة الامريكية بالاحدث منها و الاكثر تقدما .

و جاءت روسيا فى الترتيب الثانى بعد الولايات المتحدة كأكبر بائعين للسلاح فى العالم و ظهرت فى قائمة أكبر مائة مؤسسة انتاج و بيع أسلحة فى العالم اسماء 10 شركات روسية، و بشكل عام سجلت مبيعات شركات السلاح الروسية نسبة 5ر9 فىى المائة من اجمالى مبيعات السلاح فى العالم خلال العام الماضى و حصدت الشركات الروسية ايرادات بيعية قدرها 7ر37 مليار دولار امريكى وفقا للبيانات الصادرة عن معهد استوكهولم الدولى لأبحاث السلام .

كما ظهر و فى سابقة هى الاولى من نوعها اسم شركة / Almaz-Antey / الروسية المملوكة للدولة و المتخصصة فى انتاج منظومات الدفاع الجوى بين اسماء اكبر عشر شركات فى العالم انتاجا للسلاح فى قائمة الشركات المائة الكبرى، وذلك بفضل نجاح الشركة الروسية فى تعزيز مبيعاتها الدولية بنسبة 17 فى المائة خلال العام الماضى مقارنة بسابقه لتصل الى 6ر8 مليار دولار امريكى، كذلك لعب تعاظم طلب الجيش الروسى على الاسلحة المتقدمة دورا فى تحسين اوضاع و ارباح مؤسسات انتاج السلاح الروسية خلال العام الماضى وهو ما بدا جليا فى تحليل ارقام مشتريات القوات المسلحة الروسية من المعدات العسكرية والاسلحة المحلية الصنع بدءا من العام 2011 وحتى نهاية العام الماضى .

و جاءت بريطانيا فى الترتيب الثالث عالميا بعد روسيا كأكبر بائع للسلاح فى العالم وفى الوقت نفسه حافظت بريطانيا على مكانتها فى صدارة اكبر منتجى الاسلحة فى غرب اوروبا بمبيعات قدرها 35.7مليار دولار امريكى خلال العام الماضى الذى كانت مقاتلات اليوروفايتر البريطانية الصنع من ابرز ما صدرته بريطانيا الى اسواق العالم ولا سيما اسواق الشرق الاوسط وجاءت فرنسا فى ترتيب لاحق على بريطانيا فى قائمة المائة الكبار فى عالم السلاح، و احتلت مؤسسة رينميتال الالمانية و مقرها دوسولدورف لانتاج الاسلحة الترتيب الخامس و العشرين فى قائمة مؤسسات انتاج السلاح الكبرى فى العالم خلال العام الماضى بحجم صفقات لا يتعدى 3.4 مليار دولار امريكى، كما كان لافتا استحواز الهند على نسبة 1.9 فى المائة من اجمالى مبيعات اسواق السلاح فى العالم خلال العام الماضى حيث باعت الهند سلاحا من انتاج مصانعها بقيمة 7.5 مليار دولار امريكى الى اسواق العالم .