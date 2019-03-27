أقوى ملحق عقارى على صفحات "اليوم السابع" اليوم بمناسبة معرض سيتى سكيب

تقرأ على صفحات اليوم السابع غدا الأربعاء أقوى ملحق عقارى، بمناسبة انطلاق فعاليات المعرض العقارى الأكبر فى الشرق الأوسط "سيتى سكيب" تحت رعاية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبمشاركة كبرى الشركات العقارية.

وتضم قائمة شركات التطوير العقاري التي أكدت مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض "سيتي سكيب مصر" أكثر من 60 شركة عارضة، من بينها: شركات الصفوة وهايد بارك وبالم هيلز وأريستو والفطيم وإيوان وتي إم جي وتطوير مصر ووادي دجلة وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إعمار مصر، سيتي إدج وأوراسكوم للتطوير.

ويشهد سوق العقار في مصر نمواَ ملحوظاَ في الطلب على العقارات الأصغر مساحة محليا، وازدياد الطلب من المستثمرين الأجانب لاسيما في ظل توفر خيارات وحلول تمويلية أكثر مرونة دفع الأكثر مرونة، وتُشير توقعات الخبراء إلى استمرار الإقبال ما يمهد لمرحلة الانتعاش وارتفاع الأسعار في قطاع العقارات السكنية بمصر خلال عام 2019.

وتوقّع فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، أن يحمل عام 2019 محفزات استثمار محلي وأجنبي في قطاع العقارات في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذي يسجله القطاع، وقال فوزى: "تسهم الخطط الحكومية، ومسيرة التطوّر غير المسبوق الذي يشهده القطاع العقاري منذ أربع سنوات في عهد الرئيس السيسي، في تشجيع المزيد من الشركات للعمل على تحقيق خطة البلاد من حيث التنمية الحضرية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، خصصت الحكومة مساحات جديدة من الأراضي للتطوير، والتي شهدت بالفعل زيادة في المبيعات مقارنة بالعام الماضي".

وتشير نتائج تقرير بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني إلى أن اقتصاد مصر المتنامي بوتيرة متسارعة سيسهم في أن تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى في العالم بحلول عام 2030، وسيتم تسليط الضوء على هذه التوجهات وغيرها في معرض "سيتي سكيب مصر"- أكبر معرض للاستثمارات والتنمية العقارية في مصر- والذي يستضيفه مركز مصر للمعارض الدولية بمدينة القاهرة خلال الفترة بين 27-30 مارس، ومن المنتظر مشاركة أكثر من 60 شركة تطوير عقاري في المعرض للاستفادة من العروض التنافسية المتميزة التي تقدمها هذه السوق بكل ما تحتضنه من طلب سنوى على العقارات السكنية، والذى يتجاوز الطلب على 900 ألف وحدة.

ومن جانبه قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية "إنفورما"، والتي تتولى تنظيم معارض "سيتي سكيب": "حظيت الدورة الجديدة من معرض سيتي سكيب مصر باقبال عالمي ملحوظ وقد أكدت كبرى الشركات الرائدة فى مجال العقارات مشاركتها إلى جانب مجموعة واسعة من نخبة من خبراء القطاع المحلين والعلاميين. "

وأضاف:" نتوقع ارتفاع الطلب على المشاريع التي تضم شققاً سكنية لا تتخطى مساحتها 120 متر مربع، وتستهدف فئات الشباب من ذوي الدخل المتوسط، والذين ينظر إليهم بوصفهم المحرّك الأبرز للسوق باعتبارهم الأشخاص الذى يرجح أن يعملوا على الارتقاء بوضعهم المادى فى غضون السنوات القليلة المقبلة".