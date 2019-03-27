وقال المسؤولون - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إنه من المتوقع إرسال مروحيتين أخريين لأفغانستان في يونيو أو يوليو القادمين.

ولفتت الوكالة إلى أن الهند طالما لعبت دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار أفغانستان منذ إسقاط نظام حركة طالبان في البلاد، كما استثمرت أكثر من ملياري دولار في عدة مشروعات تعمير وبنية تحتية.

وتعهدت نيودلهي بتقديم حزمة مساعدات تصل إلى مليار دولار لصالح أفغانستان وذلك خلال زيارة قام بها الرئيس الأفغاني، محمد أشرف عبد الغني إلى الهند أواخر عام 2016.

