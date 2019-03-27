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أستاذ بالفيزياء: نظرية الإنفجار العظيم لنشأة الكون محور جدل بين العلماء

الأربعاء، 27 مارس 2019 12:25 م
أستاذ بالفيزياء: نظرية الإنفجار العظيم لنشأة الكون محور جدل بين العلماء الدكتور شعبان خليل مدير مركز الفيزياء الأساسية بجامعة زويل
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور شعبان خليل، مدير مركز الفيزياء الأساسية بجامعة زويل، إن نظرية الانفجار العظيم ونظرية التضخم الكونى، ظلت تثير جدلا ونقاشات علمية ودينية لفترات طويلة، مشيرا إلى أن قائمة العلماء الذين حاولوا اكتشاف لغز نشأة الكون، ضمت العديد من بينهم ألبرت أينشتاين، وإدوين هابل، وستيفن هوكينج. 
 
وأضاف شعبان، في ندوة "100 عام تحت سماء واحدة"، والمنعقدة تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى، وبمناسبة شهر العلم (مارس 2019)، وبمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الاتحاد الدولى الفلكى، أن أبرز النماذج والأكثر شهرة وقبولا لنشوء الكون هي نظرية الانفجار العظيم، حيث تؤكد أن الكون نشأ من نقطة لا نهائية الكتلة والكثافة، تسمي بنقطة التفرد. 
 
وأكد أنه يمكن اعتبار نظرية الانفجار العظيم اكتشافا مميزا، لكن يظل هناك الكثير من التساؤولات حول نشأة الكون. 
 
 
ندوة 100 عام تحت سماء واحدة (1)
 

 

ندوة 100 عام تحت سماء واحدة (2)
 
 
 
ندوة 100 عام تحت سماء واحدة (3)

 


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اليوم.. ندوة "100 عام تحت سماء واحدة" بأكاديمية البحث العلمى

نظرية الانفجار العظيم

شعبان خليل

جامعة زويل

نشاة الكون




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