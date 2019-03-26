3 عروض من القطاع الخاص لتطوير مصانع النصر للأسمدة بالسويس

كتب عبد الحليم سالم

قال عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تولى قطاع الأسمدة اهتماما كبيرا لتطويره سواء فى شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا أو فى شركة النصر للأسمدة بالسويس.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، حاليا جارى تعين استشارى لتقييم المشروعات للتأكيد على رؤيتنا فى إصلاحها، وخلال شهر سيتم اختيار الاستشارى للتقييم أولا بشركات الأسمدة.

ولفت إلى أنه بجانب ذلك نقوم حاليا بعمليات إصلاح وعمرات ساهمت فى تحسن النتائج بشكل ملحوظ، والدليل على ذلك أن الشركات حاليا تحقق أرباحا، ولدينا أمل كبير فى تطويرها للمساهمة فى تنمية الاقتصاد نظرا لأهمية صناعة الأسمدة.

وكشف أنه بخصوص تطوير شركة النصر للأسمدة لدينا بالفعل 3 عروض من رجال أعمال، ونقوم بدراستها لاختيار الأنسب منهم للشركة، وفق آليات محددة بما يتناسب مع الجدوى التسويقية، ولا سيما مثلا أن اليوريا فيها فائض بنحو 4%، لذا لابد أن نتجه لإنتاج أسمدة مركبة ومنتجات جديدة.