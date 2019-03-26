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الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:26 م
خالد صلاح
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وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم أسهم التكنولوجيا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 05:14 م
وول ستريت تفتح مرتفعة بدعم أسهم التكنولوجيا اسهم ارشفية
(رويترز)
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فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية فى بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع، اليوم، الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى فى خمس جلسات، فى الوقت الذي قاد فيه سهم أبل المكاسب فى قطاع التكنولوجيا، بينما ارتفعت أسهم القطاع المالي بدعم من البنوك الكبرى.

 

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 132.73 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 25649.56 نقطة.

 

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.30 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 2812.66 نقطة.

 

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 62.46 نقطة أو 0.82 بالمئة إلى 7700 نقطة.


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