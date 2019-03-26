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الثلاثاء، 26 مارس 2019 02:12 م
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وقفات احتجاجية فى المحافظات السورية تنديدا بقرار ترامب حول الجولان المحتل

الثلاثاء، 26 مارس 2019 01:23 م
وقفات احتجاجية فى المحافظات السورية تنديدا بقرار ترامب حول الجولان المحتل ترامب يوقع مرسوما بضم الجولان
دمشق (أ ش أ)
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نظم أهالى المحافظات السورية، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية تنديدا بقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول الجولان المحتل وتأكيدا على عودته للوطن الأم سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنه فى السويداء احتشد الأهالى بفعالياتهم المختلفة أمام مبنى المحافظة شجبا وتنديدا بإعلان الرئيس الأمريكى الجولان العربى السورى المحتل، حيث عبر أهالى السويداء الذين رفعوا الأعلام واللافتات الوطنية بأشد العبارات عن رفضهم القاطع وإدانتهم إعلان ترامب مشددين على أنه لا قيمة له وأنه باطل ولا يغير من حقيقة أن الجولان المحتل جزء من تراب سوريا.

وفى درعا نظم الأهالى وقفة احتجاجية تنديدا بالقرار وتأكيدا على عودة الجولان لسوريا، وقال المشاركون "كما صمد أهلنا فى الجولان السورى المحتل على سنوات الاحتلال ولقنوا العالم دروسا فى الكفاح والتمسك بانتمائهم الوطنى وهويتهم العربية سيبرهنون من جديد ومعهم كل أبناء سوريا شعبا وجيشا وقيادة أن الجولان مهما اختلفت الأساليب والمخططات والمؤامرات العدوانية سيبقى عربيا سوريا أرضا وشعبا".

 


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