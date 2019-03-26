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وصول البابا تواضروس الثانى إلى كنيسة العذراء بدمياط

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:26 ص
وصول البابا تواضروس الثانى إلى كنيسة العذراء بدمياط البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
دمياط عبده عبد البارى
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وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية والوفد المرافق لقداسته، من أعضاء اسقفية المرقسية بالعباسية، إلى كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ترأس البابا تواضروس الثانى، صلاة القداس، الذى بدأ منذ قليل.
 
ومن المقرر، أن يقتصر المدعوين أثناء القدس على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، والاجهزة الأمنية والسيادية. 
 
بينما يحضر اعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات فى الجلسة التى ستعقد عقب الصلاة والقداس . 
 
يذكر أن، اخر بابا يزور كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط، كان البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذى زار دمياط سنة 1961.
 
البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بدمياط (1)
 

 

البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بدمياط (2)
 

 

البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بدمياط (3)
 

 

البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بدمياط (4)
 

 

البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بدمياط (5)
 

 

البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بدمياط (6)
 

 

البابا تواضروس فى كنيسة العذراء بدمياط (7)
 

 

 


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