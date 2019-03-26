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وزير الكهرباء: رئيس سيمنز أكد لميركل صعوبة تنفيذ محطاتها إلا فى مصر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 12:07 ص
وزير الكهرباء: رئيس سيمنز أكد لميركل صعوبة تنفيذ محطاتها إلا فى مصر وزير الكهرباء
كتب هانى الحوتى
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روى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موقف يدلل على الإنجاز المحقق فى سرعة إنشاء محطات الطاقة التى نفذتها سيمنز فى مصر، قائلا: إن رئيس شركة سيمنز للطاقة رد على تساؤل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حول قدرة الشركة على تنفيذ محطات مماثلة للمحطات المصرية فى بلادها بنفس السرعة، بأنه لا يمكن تكرار تلك التجربة إلا فى مصر، مضيفا أن تلك المحطات توفر سنويا نحو 1.3 مليار دولار، أى توفر تكلفة بنائها خلال 5 سنوات.
 
واستعرض شاكر، خلال عشاء عمل رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الإثنين، استراتيجية وزارة الكهرباء حتى عام 2030، بداية من الإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب على مشكلة عجز الطاقة، قائلا: كنا نقطع الكهرباء على المشتركين لفترات متفاوتة، إذ كان يتم قطعها لساعات طويلة فى الصعيد، وساعتين فى المدن الكبرى، مضيفا: واستطعنا إضافة 3636 ميجا وات فى 8 أشهر ونصف باستثمارات 2.7 مليار دولار، حتى وصلنا أنه منذ يونيو 2018 وحتى الآن لم يتم تخفيف أحمال، منوها إلى أن أى قطع سببه عامل آخر بخلاف تخفيف الأحمال.
 
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء طويلة الأجل، هى توفير الطاقة الكهربائية حتى عام 2035 باستثمارات 135.3 مليار دولار، لإضافة 51 ألف ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، وذلك من خلال إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية من خلال المحطات التى تستخدم الفحم كوقود بدأ من عام 2019.
 
 
 
 

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