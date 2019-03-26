video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يكلف الخدمات البيطرية بسرعة إنجاز خطة تطوير الخدمات

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:23 ص
وزير الزراعة يكلف الخدمات البيطرية بسرعة إنجاز خطة تطوير الخدمات اجتماع وزير الزراعة مع مديري مديريات الطب البيطري بالمحافظات
كتب عز النوبى
إضافة تعليق
كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبدالحكبم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى أسرع وقت لتطوير الخدمات التى تقدمها الهيئة للمربيين والمواطنين، ورفع كفاءة وتحديث البنية التحتية للوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية.
 
جاء ذلك خلال اجتماعه ومديرى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، بحضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ورؤساء الادارات المركزية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و مديرى مديريات الطب البيطرى بكل المحافظات.
 
وشدد وزير الزراعة على ضرورة ان تشمل الخطة العاجلة للتطوير، المحاجر الحدودية و حدائق الحيوان بالجيزة والوحدات و التنسيق مع السادة المحافظين وجهات الدولة المعنية لتحسين الخدمة المجتمعية، باعتبار تلك الحدائق متنفسا هاما للمواطنين.
 
وبحث أبوستيت المشاكل و المعوقات التى تواجه كل محافظه على حدا و الحلول المقترحة طبقا للموارد المتاحة، حيث أكد علي ضرورة تعظيم استغلال الموارد المتاحة وايجاد وسائل بديلة للتغلب على تلك الصعاب، لافتا الي انه سيتم تقييم و مراجعة الأداء دوريا و المتابعة المستمرة، وخاصة فيما يتم انجازه في ملف حصر أعداد الثروة الحيوانية و رفع احداثيات المزارع المختلفة والمجازر و مصانع الأعلاف.
 
واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي و المقرر بدأها السبت المقبل، كما قدم الشكر لأجهزة الطب البيطري المختلفة على الجهود المبذولة و نجاح الحملة القومية الاولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2019.
 
IMG-20190326-WA0028
 

 

IMG-20190326-WA0029
 

 

IMG-20190326-WA0032
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الزراعة: ارتفاع صادرت مصر من البطاطس لـ277 ألف طن

الزراعة: حزمة إجراءات حول طرق التسميد والرى للزيتون لزيادة الإنتاج

الزراعة

عز الدين أبو ستيت

التحصين




لا تفوتك
وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

وزير الكهرباء: تأجيل رفع الدعم عن الطاقة بالموازنة إلى 2021-2022

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

العربية: وقف إطلاق النار فى غزة بعد وساطة مصرية مع الجانبين

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

"لا تهاون ولا هوادة مع جرائم التربح".. ضبط موظف مكن مواطنين من بناء عقارات مخالفة بأبوصير.. الأجهزة الرقابية تكافح الرشوة واستغلال النفوذ.. وخبراء: تتبع القائمين على العمل بالإدارات المحلية لضبط قضايا التواطؤ

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

هل تنقلب عائلة "تميم" على الأمير ؟..تحرك واسع داخل الأسرة الحاكمة لتخليص الدوحة من قبضة " تنظيم الحمدين " .."مباشر قطر" تواجد القوات التركية والإيرانية وتحويل البلاد الى ملاذ للإخوان يثير سخط أسرة آل ثانى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة