وزير الزراعة يكلف الخدمات البيطرية بسرعة إنجاز خطة تطوير الخدمات

كتب عز النوبى

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبدالحكبم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى أسرع وقت لتطوير الخدمات التى تقدمها الهيئة للمربيين والمواطنين، ورفع كفاءة وتحديث البنية التحتية للوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه ومديرى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة، بحضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ورؤساء الادارات المركزية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية و مديرى مديريات الطب البيطرى بكل المحافظات.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة ان تشمل الخطة العاجلة للتطوير، المحاجر الحدودية و حدائق الحيوان بالجيزة والوحدات و التنسيق مع السادة المحافظين وجهات الدولة المعنية لتحسين الخدمة المجتمعية، باعتبار تلك الحدائق متنفسا هاما للمواطنين.

وبحث أبوستيت المشاكل و المعوقات التى تواجه كل محافظه على حدا و الحلول المقترحة طبقا للموارد المتاحة، حيث أكد علي ضرورة تعظيم استغلال الموارد المتاحة وايجاد وسائل بديلة للتغلب على تلك الصعاب، لافتا الي انه سيتم تقييم و مراجعة الأداء دوريا و المتابعة المستمرة، وخاصة فيما يتم انجازه في ملف حصر أعداد الثروة الحيوانية و رفع احداثيات المزارع المختلفة والمجازر و مصانع الأعلاف.

واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي و المقرر بدأها السبت المقبل، كما قدم الشكر لأجهزة الطب البيطري المختلفة على الجهود المبذولة و نجاح الحملة القومية الاولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2019.