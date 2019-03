وزير الرى يصل سنغافورة للتعرف على أحدث الخبرات فى مجال تحلية المياه

كتبت أسماء نصار

وصل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى إلى دولة سنغافورة، للتعرف على أحدث الخبرات السنغافورية فى مجال تحلية المياه فى ظل توجه الدولة نحو التوسع فى إنشاء محطات التحلية في المناطق الساحلية لتنمية مواردنا المائية من المياه غير التقليدية وسد جزء من الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات، وكذا التعرف على أحدث تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحى.



و بدأت زيارة عبد العاطى إلى Marina Barrage والتى تم إنشاؤها على مصب قناة مارينا، وتتمثل فائدتها في توفير مصدر إمدادات المياه حيث تمثل جزء من خطة شاملة للسيطرة على الفيضانات للتخفيف من حدة الفيضانات في المناطق المنخفضة، و تعزيز أنماط من الأنشطة مختلفة حيث تعد موقع مثالى لجميع أنواع الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الزوارق والتجديف بالكاياك.



ويتصمن برنامج الزيارة تفقد NEWater Visitor Centre الذى يمثل مركزاً تعليمياً يعزز استدامة المياه ويشارك في التعريف بكيفية إنتاج المياه في سنغافورة ويوفر جولات تفاعلية وورش عمل تعليمية في مجال المياه وكذلك يتضمن البرنامج زيارة محطة معالجة شانغي للمياه " Changi Water Reclamation " والتي تقع في شرق سنغافورة وتعد من أكبر المحطات وأحدثها تكنولوجياً في العالم في هذا المجال بسعة 800 ألف م3/ يوم والتى من المقرر زيادة سعتها لتصل إلي 2.4 مليون م3/يوم حيث يتم معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام احدث التكنولوجيات الخاصة بالاغشية لتصبح صالحة للاستخدام كمياه للشرب وغيرها من الاستخدامات الاخري.وعلى مستوى متابعة بيانات استخدامات المياه يزور عبد العاطى مركز ودلي لعمليات الامداد بالمياه " Woodleigh Water Supply Operation Centre " والذى يعمل علي ضمان حصول كل فرد بسنغافورة علي كمية المياه اللازمة لاحتياجاته وكذا متابعة البيانات التي ترد إلي المركز والمتعلقة بإدارة ونقل إمدادات المياه إلي مستخدميها الكترونياً.

وفى إطارة التعرف على أحدث تكنولوجيا تحلية المياه فإنه من المقرر أن يقوم عبد العاطى بزيارة محطة توس3 لتحلية المياه " Tuas 3 Desalination Plant " والتي تبلغ تكلفتها 217 مليون جنيه بإنتاجية تصل إلي 113 ألف م3/ يوم من مياه الشرب والتي تمثل نسبة 30% من احتياجات سنغافورة من المياه حيث تخدم هذه الكمية 200 ألف اسرة يومياً.

وللتعرف على ما تقوم به سنغافورة في مجال السياسات المائية والحوكمة يزور عبد العاطى معهد كيوان يو للسياسات المائية العامة Lee Kuan Yew School of Public Policy Institute of Water Policy حيث يعمل المعهد علي تعزيز فهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإدارة المياه والمساهمة في تحسين إدارة المياه والقيام بأبحاث مستقلة ويشارك في شراكات مؤسسية وشركات للتأثير على الخطاب في قضايا إدارة المياه وإحداث تغيير في إدارة المياه وإدارتها.

وفى إطار اهتمام بالبحث العلمى والابتكارات فى مجال علوم المياه فإنه من المقرر أن يختتم عبد العاطى زيارته لسنغافورة بزيارة معهد نانيانغ للبيئة والموارد المائية " Nanyang Environmental and Water Resource " والذي يعد أحد المعاهد المصنَّفة عالميًا، بين أفضل مؤسسات البحث والتكنولوجيا في مجال البيئة والمياه، ويعمل علي نقل ابتكاراته من نطاق التجارب والاختبارات إلى حلول هندسية تطبيقية مبتكرة لأسواق المياه والبيئة.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية وسنغافورة فى مجال ادارة المياه ومجابهة التغيرات المناخية والتحديات المائية التى تواجه دول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.