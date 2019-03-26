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الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:47 م
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من خلال استخدام الطاقة الشمسية

وزير الرى الأسبق يدعو للحفاظ على مخزون المياه الجوفى بمصر

الثلاثاء، 26 مارس 2019 10:08 م
وزير الرى الأسبق يدعو للحفاظ على مخزون المياه الجوفى بمصر حسام مغازى - وزير الرى السابق
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أكد الدكتور حسام مغازى ، وزير الري السابق  ، على أهمية الحفاظ على مخزون المياه الجوفي في مصر من خلال استخدام الطاقة الشمسية التي تعد من أهم مميزاتها أنها صديقة للبيئة فلا ينتج عنها أى تلوث كما أنها أرخص سعراً للمستثمر في المدى الطويل ، موضحاً أن الطاقة الشمسية هي الوسيلة المناسبة  لاستخراج المياه في مناطق استصلاح الاراضي بدلاً من الاعتماد على السولار أو الكهرباء ، مضيفاً أن الطاقة الشمسية مصدر لا ينقطع.

وأشاد الدكتور حسام مغازي ، خلال مؤتمر جامعة طنطا بشرم الشيخ ، بفلسفة المشروع القومي لزراعة المليون ونصف المليون فدان ، حيث تعتمد على الطاقة الشمسية ، مؤكدا أن  هذا المؤتمر الذي تنظمه جامعة طنطا للطاقة المتجددة واستدامة المياه يعد من أكبر التجمعات العلمية التي تجمع المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة حول العالم وربطها مع استدامة المياه وهذا ما يتميز به هذا المؤتمر ؛ فهناك مؤتمرات تناقش الطاقة المتجددة على حدة ومؤتمرات اخرى تناقش استدامة المياه وحدها لكن السمة المميزة لهذا المؤتمر أنه يجمع بين هذين الموضوعين.

 

 


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