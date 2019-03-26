وزير التنمية المحلية يوجه محافظ القاهرة لإصلاح الأرصفة بمحيط ستاد السلام

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإصلاح الأرصفة المقابلة لاستاد السلام، وذلك قبل دهانها، قائلا: "دهان الأرصفة بهذا الشكل إهدار لأنها ستتلف سريعا لذلك يجب دهانها أولا".

كما وجه شعراوى، خلال تفقده أعمال تطوير وإزالة المخلفات بمحيط استاد السلام، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بإزالة الكتلة الخرسانية التابعة للنقل العام "محطة الأتوبيس" أمام إحدى بوابات الاستاد، نظرا لوجود كسور وشروخ بها واستبدالها بأخرى.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى من المحافظ حول ما تم إنجازه ويجرى تنفيذه من أعمال استعدادا للبطولة التى تستضيفها مصر يونيو المقبل، حيث أشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال دهانات واجهات العقارات تتم بجهود ذاتية.