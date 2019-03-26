وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الهدف من تطوير التعليم ليس الإضرار بمصالح البعض، ولكن ما يهم الدولة هو مصلحة الطلاب فقط، وتابع: "أنهم كانوا متوقعين وجود بعض المشاكل عند تطبيق نظام التابلت، ولكنهم يعكفون على حلها منذ اليوم الأول".

وأضاف "شوقى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، المذاع عبر فضائية "TeN"، قائلاً: "إنهم فوجئوا رغم وجود مشاكل فى السيرفر أول يوم امتحانات الصف الأول الثانوى، إلا أن 300 ألف طالب قرروا إجراء امتحان الإحياء ثانى يوم من تطبيق تجربة امتحانات التابلت"، موجها عتابا للإعلام، قائلا: "سرعة التداول لما هو سيئ عالية جدا، أما تداول الشىء الجيد صفر، السيرفر اشتغل تانى يوم ومالقيناش حد من الإعلام اتكلم، اتكلموا بس لما السيرفر وقع أول يوم".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه حتى اللحظة التى أتحدث بها يوجد 500 ألف طالب بالصف الأول الثانوى يجرون امتحان اللغة الفرنسية على التابلت، فيه نص مليون من الطلبة لديهم الرغبة فى التعلم وأن يتجاهلوا كل ما قيل، ده بالنسبالى نجاح فائق".