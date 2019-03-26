video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

الثلاثاء، 26 مارس 2019 08:37 م
وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الهدف من تطوير التعليم ليس الإضرار بمصالح البعض، ولكن ما يهم الدولة هو مصلحة الطلاب فقط، وتابع: "أنهم كانوا متوقعين وجود بعض المشاكل عند تطبيق نظام التابلت، ولكنهم يعكفون على حلها منذ اليوم الأول".

وأضاف "شوقى”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، المذاع عبر فضائية "TeN"، قائلاً: "إنهم فوجئوا رغم وجود مشاكل فى السيرفر أول يوم امتحانات الصف الأول الثانوى، إلا أن 300 ألف طالب قرروا إجراء امتحان الإحياء ثانى يوم من تطبيق تجربة امتحانات التابلت"، موجها عتابا للإعلام، قائلا: "سرعة التداول لما هو سيئ عالية جدا، أما تداول الشىء الجيد صفر، السيرفر اشتغل تانى يوم ومالقيناش حد من الإعلام اتكلم، اتكلموا بس لما السيرفر وقع أول يوم".

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه حتى اللحظة التى أتحدث بها يوجد 500 ألف طالب بالصف الأول الثانوى يجرون امتحان اللغة الفرنسية على التابلت، فيه نص مليون من الطلبة لديهم الرغبة فى التعلم وأن يتجاهلوا كل ما قيل، ده بالنسبالى نجاح فائق".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طارق شوقى: تطوير التعليم قرار دولة يصب فى صالح مستقبل أفضل للنشء

طارق شوقى

التعليم

التربية والتعليم

اخبار التعليم

نشات الديهى




لا تفوتك
الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

الإسكان تمنح الحاصلين على قطع أراضى سكنية صغيرة مهلة سنة لاستكمال التنفيذ

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

بحكم نهائى.. النقض تؤيد إدراج 145 متهما بقضية "طلائع حسم" على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.. معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع ووجدى غنيم وعصام تليمة وموسى أبرز المتهمين.. و4 آثار قانونية تترتب على قرار الإدراج

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

على عبد العال خلال جلسة مع نواب بحرى: التعديلات الدستورية لن تمس باب الحريات والحقوق ولن تنقص من دور مجلس النواب..حريصون على استقلال القضاء..و"التعديلات" المقترحة تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها للواقع

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الزمالك يفرض السرية على تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الأهلى

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

الأهلى يلجأ للمسكنات لتجهيز 3 لاعبين لموقعة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة