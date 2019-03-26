وحذر الأرياني -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ- من ذهاب مليشيا الحوثي لإجراء ما تسميه "انتخابات تكميلية" في الدوائر البرلمانية، بالتزامن مع الضغوط الدولية عليها لتنفيذ التزاماتها في اتفاقات السويد بشأن الحديدة وتعز وملف الأسرى والانتقال لمشاورات الحل الشامل للأزمة اليمنية .

وأوضح أن هذا التصعيد الخطير مؤشر واضح لانحراف مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران عن مسار السلام وعرقلتها لجهود الحل السياسي للأزمة ونواياها الحقيقية في تصعيد الصراع .