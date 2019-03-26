وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة من "100مليون صحة" فحصت 14 مليون مواطن حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 14 مليون و37 ألف و422 مواطناً، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى اليوم الثلاثاء.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 45 مليون مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.





وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 160% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.





ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 3 مليون و 101 ألف و317 مواطنًا، تليها محافظة الشرقية بتردد 3 ملايين و 40 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 2 مليون و886 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و936 ألف مواطن، ثم المنيا مليون و 797 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و128 ألف، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 145 ألف و 682 مواطنين.



الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.

