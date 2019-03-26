وزيرة البيئة تعقد الاجتماع الأول حول إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الأول، للجنة دراسة إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والتى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبتمثيل الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الإسكان والموارد المائية والري والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة وهيئة التنمية الصناعية والهيئة الهندسية والرقابة الإدارية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أن اللجنة تهدف إلى إعداد دراسة لإعادة التوازن البيئى للبحيرة والتى عانت من مشكلات عديدة كارتفاع نسبة الملوحة والصرف افقدتها جزء من توازنها البيئي، والوقوف على وضع محطات الصرف الصحى والمشروع الأوروبى وتوقيت تفعيله، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين كافة الجهات و تحديد مجموعة التداخلات التى تساعد على مواجهة تلك المشكلات فى أسرع وقت.

وشددت على أن بحيرة قارون لها أهمية كبيرة مشيرة إلى أن الوزارة تتجه لإعادة هيكلة المحميات والاستفادة منها اقتصاديا من خلال صون الموارد والتوجه نحو السياحة البيئية والسياحة المستدامة، حيث تقوم وزارة البيئة بعدد من الاجراءات لرفع كفاءة المحميات الطبيعية.