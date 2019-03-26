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وزيرة الاستثمار : القيادة السياسية تضع أولوية للاستثمار فى العنصر البشرى ودعم الابتكار

الثلاثاء، 26 مارس 2019 03:26 م
وزيرة الاستثمار : القيادة السياسية تضع أولوية للاستثمار فى العنصر البشرى ودعم الابتكار الدكتورة سحر نصروزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب ـ عبد الحليم سالم
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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع  رئيس مسرعة أعمال جوجل للابتكار، خلال زيارته إلى مسرعة الأعمال "فلك"، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة، ويوسف السماع، الرئيس التنفيذى لمسرعة الأعمال "فلك".

وذكر مسئول جوجل، أن زيارته لمسرعة الأعمال "فلك" تعد أول نشاط يقوم به فور وصوله لمصر، وذلك فى إطار حرصه على التعرف على تجربة "فلك" فى دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الابتكار، واشاد باهتمام وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بدعم رواد الاعمال  ،لافتا اننى لم أر من قبل نشاط وحماس من الحكومة فى اى بلد دعم الابتكار مثلما ارى الان فى مصر من خلال فلك

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن القيادة السياسية فى مصر تضع أولوية للاستثمار فى العنصر البشرى ودعم الابتكار، لان الأمل والمستقبل فى الشباب وهو الذى سيساهم فى زيادة النمو، ولذلك تعمل الوزارة على تنفيذ هذه التكليفات بالاستثمار فى دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وفى اطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال.

وشهد مسئول جوجل شرحا حول مبادرة فكرتك شركتك ومسرعة الأعمال "فلك" والتى تهدف إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى 4 أشهر لأصحاب مشاريع التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، بالإضافة إلى أنها مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نماذج الأعمال ولصقل المهارات فى تنظيم المشاريع، من أجل المنافسة فى الاقتصاد العالمي، وتعد "فلك" هى أكبر مسرع للأعمال فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادى فى المنطقة ومن خلال اول مسرعة اعمال في مصر في مجال التكنولوجيا المالية بالتعاون مع شركة EFG تقوم بالاستثمار في شركات مبتكرة.

وعقب ذلك، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع فريق عمل شركة مصر لريادة الاعمال و مسرعة الاعمال فلك، التابعين لمبادرة "فكرتك شركت" والتى أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارة الاتصالات لدعم الشركات الناشئة، وبحث الاجتماع، متابعة الاستثمار و دعم رواد الاعمال الشباب في شركات ناشئة في مجال الابتكار و التكنولوجيا المالية

وأكدت الوزيرة، أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة دعم الشركة لرواد الاعمال والشركات الناشئة، وتدريبهم لصقل مهاراتهم فى ادارة المشروعات.

وأشار الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إلى أنه سيتم عقد حفل تخرج الدفعة الثانية من مسرعة اعمال "فلك"،والذين يخضعون حاليا لبرنامج مسرعات الأعمال من خلال مسرعة الأعمال "فلك"، حيث تم تمويل كل شركة ناشئة جديدة بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للشركة الناشئة من خلال "فلك" وEFG للتكنولوجيا المالية.


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التعاون الدولى

التكنولوجيا المالية

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