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وزارة الزراعة: ارتفاع صادرت مصر من البطاطس لـ277 ألف طن

الثلاثاء، 26 مارس 2019 04:00 ص
وزارة الزراعة: ارتفاع صادرت مصر من البطاطس لـ277 ألف طن البطاطس -ارشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية  للحجر الزراعى بوزارة  الزراعة، ارتفاع صادرت مصر  من البطاطس إلى ما يقرب من 277  ألف طن، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية  وجارى الشحن  والتصدير.
 
وقال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات  لـ "اليوم السابع"،  إنه يجرى  حاليا الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة إلى جميع  دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من  بطاطس  المائدة إلى الاتحاد الاوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، مؤكدا أن إجمالى صادرات البطاطس وصل إلى 277 ألف طن.
 
 وأوضح "العطار"، أن هناك إجراءات مشددة  على جميع صادرات الخضر والفاكهة  وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
 
 فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدأ الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.
 

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