وحيد دوس: اكتشفنا 2 مليون مصاب بفيروس C من 46 مليونا تم مسحهم

كتبت أمل علام

كشف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، لـ"اليوم السابع"، أنه ثبت حتى الآن وجود 2 مليون مريض مصاب بفيروس سى من 46 مليون مواطن تم إجراء المسح لهم منذ بداية المسح الطبى الشامل بالمرحلة الأولى فى أكتوبر الماضى، وحتى المرحلة الثالثة المستمرة حتى اليوم.

وقال إن هذا العدد سيتم إجراء تحليل "بى سى ار" لهم وصرف العلاج لهم على نفقة الدولة، موضحا أنه تم علاج حوالى 600 ألف مريض من بداية المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة" وحتى الآن.

كما قال إن فيروس سى أصبح علاجه سهلا، موضحا أن أكثر محافظة ينتشر فيها فيروس سى هى محافظة الفيوم فى الثلاث مراحل، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من مسح فيروس سى نهاية شهر إبريل واقتربنا من القضاء عليه والوصول للنسب العالمية.

وأشار إلى أنه يوجد لدينا علاجات آمنة وفعالة لعلاج مرضى فيروس سى، ولدينا أكثر من خيار حتى لا يتحكم فينا أحد بعد توافر المثائل المصرية، موضحا أننا سنصل إلى النسب العالمية بأقل من 1%، بحلول أوائل 2020.

وأكد أن جميع الأدوية مصرية ومتوافرة ما عدا عقار واحد، والذى تم تخفيض سعره، وهو مناسب للمرضى الذين يعانون من مشاكل بالكلى، ولدينا حاليا 125 مركزا لعلاج مرضى فيروس سى، والحملة منتشرة فى جميع المراكز والمستشفيات للمسح الطبى الشامل واكتشاف الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع الأدوية الحالية آمنة فى علاج جميع المصابين بفيروس سي حتى كبار السن، وتعالج بفعالية طالما لا توجد أمراض أخرى تعيق العلاج.

وجاء ذلك خلال مؤتمر لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والمناظير، والذى يعقد فى الفترة من 26 إلى 30 مارس الجارى بالقاهرة .

من جانبه قال الدكتور سراج زكريا أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب القاهرة، أن المؤتمر يهدف لتدعيم التعاون العلمي مع كافة الدول الأفريقية، والعربية، والشرق أوسطية، وتشارك فيه الجمعيات العالمية في المناظير والجهاز الهضمي والكبد.

وأشار إلى أن المؤتمر يدعم التعاون العلمي مع الدول الأفريقية، وسيحضر وفد من الصين، والجمعية العالمية للمناظير برئاسة البروفوسير جان فرانسوا راي للبدء في دعم التدريب في أفريقيا.

وشارك فى المؤتمر كل من الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والدكتور جمال عصمت عضو اللجنة القومية، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية.

ويناقش المؤتمر خلال 5 أيام الفيروسات الكبدية، والأورام، وتدهن الكبد، والجهاز الهضمي ما بين نزيف الجهاز الهضمي، والجرثومية الحلزونية، وأورام الجهاز الهضمي، والتغذية، وتقرحات القولون، ومرض كرونز، واستعراض الجديد فى مناظير الجهاز الهضمى بتعاون مع الجمعيات العالمية، حيث يخصص لها يوم كامل .

كما تم عمل ورش عمل ضخمة لتدريب الأطباء علي الفحص والعلاج بالمناظير بأحدث التقنيات الألمانية في هذا المجال، حيث يتدرب الأطباء عَلى دمي "عرائس بلاستيكية مجهزة في ألمانيا لهذا الغرض".

جدير بالذكر أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، ويحضران الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم غد الأربعاء، وباشتراك 30 خبيرا أجنبيا من الولايات المتحدة، وانجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الصين، الأردن، السعودية، الإمارات، المغرب، السودان، نيجيريا، الكاميرون.