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هيئة البريد: تحصيل رسوم الحج عبر منافذ الهيئة على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 26 مارس 2019 06:20 م
هيئة البريد: تحصيل رسوم الحج عبر منافذ الهيئة على مستوى الجمهورية عصام الصغير رئيس هيئة البريد
كتبت هبة السيد
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قال عصام الصغير ، رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة بدأت فى تحصيل رسوم حج القرعة عبر منافذها المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية كأحدى قنوات السداد وذلك فى إطار التسهيل على المواطنين، تم تقديم هذه الخدمة الجديدة باستخدام أحـدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطـورة بما يحقق سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطنين، وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية".

 وذكررئيس البريد، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع  "  أن الهيئة تقدم نحو 27 خدمة حكومية إليكترونيا  ، بنجاح كما تتيح توصيل الخدمات اليكترونيا للمنازل فضلا عن اضافة خدمات سداد الفواتير عبر تطبيق الهيئة على الموبايل فى 14 من مارس المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة بسأن خدمة تأمين " التابلت "  التعليمى، أن الهيئة حصلت رسوم التأمين بنجاح لنحو 700 مليون جهاز، كما كشف رئيس الهيئة عن التوسع فى تركيب ماكينات الدفع الإليكترونى ATM لدعم الشمول المالى و التسهيل على المواطنين فى السداد الاليكترونى للخدمات وصرف المعاشات، حيث سيتم تركيب ما يقرب من 360 ماكينة قريبا.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية وتنفذ خطة طموحة لتطوير المكاتب على أحدث نظم التكنولوجيا، ما مكنها للتوسع بتقديم خدمات جديدا ساهمت فى مضاعفة دخل الهيئة على مدار الثلاث سنوات الماضية لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، حيث توسعت الهيئة هذه الخدمات عبر منافذها حتى وصلت إلى نحو 27 خدمة إلكترونيا، إلى جانب الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين.

ويصل حجم عملاء صندوق توفير البريد إلى نحو 24 مليون برأسمال مودعين يصل إلى نحو 210 مليارات جنيه، ويصل سعر الفائدة إلى 10.25%.


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