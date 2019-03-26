هبوط اضطرارى لطائرة سنغافورية فى مطار شانجى الدولى بعد تهديد بوجود قنبلة

سنغافورة (أ ش أ)

هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية تحمل على متنها 263 راكبا اضطراريا فى مطار "شانجى" الدولى اليوم الثلاثاء، إثر إبلاغ الطيار بتهديد بوجود قنبلة.

وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية أن الرحلة "إس كيو 423" قد أقلعت من مدينة "مومباى" الهندية فى وقت متأخر من الليلة الماضية، وقد تلقت شركة الطيران اتصالا بعد وقت قصير من الإقلاع أفاد بوجود قنبلة على متن الطائرة.

وأضافت القناة الهندية أنه تم مرافقة الطائرة بأمان إلى مطار "شانجى" بواسطة القوات الجوية السنغافورية، وهبطت بسلام فى حوالى الساعة الثامنة صباحا اليوم بالتوقيت المحلى للبلاد.

ومن جهته، قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية السنغافورية "نحن نساعد السلطات فى تحقيقاتها، ونأسف لعدم قدرتنا على تقديم المزيد من التفاصيل فى الوقت الحالى".. فيما قامت السلطات باحتجاز سيدة وطفل، وجارى استجوابهما من قبل الشرطة على خلفية الواقعة.