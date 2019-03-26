هالة السعيد: رؤية مصر 2030 تهدف لجعل شبابنا أكثر إبداعية وابتكار وإنتاجية

كتبت أمنية جلال

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى الفعالية التى أقامها تحالف الشباب من أجل القيادة والتنمية فى أفريقيا تحت عنوان دعم الشباب الأفريقى ورقمنة ودمج أفريقيا وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات مؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة واجتماع اللجنة الاقتصادية للمؤتمر فى دورتها الـ 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب.

وأكدت هالة السعيد، خلال كلمتها التى ألقتها خلال الفعالية، أنه عند إطلاق الحكومة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تعد النسخة الوطنية من الاستراتيجية الأممية، كان الشباب هم الجزء الرئيسى فى النهج التشاركى، لإعداد الرؤية ليس فقط هذا بل أن الشباب يمثلون محورا مشتركا فى الـ 17هدفا من أهداف الاستراتيجية، مشيرة إلى أن رؤية مصر2030، تهدف إلى جعل شبابنا أكثر إبداعية وابتكار وإنتاجية، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة والتكنولوجيا.

وتابعت أن مصر تعمل على تمكين الشباب، بتزويدهم بالكثير من بناء القدرات، مشيرة إلى أنه بالفعل تم البدء منذ 3 سنوات، بإطلاق برنامج تأهيل الشباب للقيادة، والذى يتم بشكل متصل على كافة المحافظات، بجذب الشباب لتشجيعه، وإمدادهم بالمزيد من المهارات لتعزيز قدراتهم، مشيرة إلى البدء كذلك فى إضفاء الطابع المؤسسى على هذا البرنامج.

وقد ألقت هالة السعيد الكلمة الافتتاحية بفعاليات الدورة الـ 52 من اجتماع اللجنة الاقتصادية مؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقى للعام الحالى 2019.