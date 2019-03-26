ننشر تفاصيل العثور على جثة محامى داخل مسكنه بالعمرانية

كتب ـ بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة في واقعة العثور على جثة محامي داخل مسكنه بالعمرانية، أنه بقيم بصحبة والدته وشقيقه بالشقة، لكونه غير متزوج، وقبل الحادث توجهت والدته إلى المستشفى وبصحبتها شقيقه الأصغر لرعايتها خلال تلقيها العلاج، وبات ليلته فى المستشفى، وفور عودته عثر على جثة شقيقه، مصابا بطعنة نافذة بـ"سكين".

وشكل العقيد محمد أمين مفتش المباحث الجنائية، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث، والرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية، والنقيب محمد نجيب، فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، حيث أشارت التحريات الأولية إلى شبهة انتحاره، حيث ذكر شقيقه أنه كان يتحدث عن بعض الأمور الغريبة التي طرأت على حياته.

وانتقل الرائدان أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيري الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة وجمع الأدلة حول الحادث، تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.